Оккупанты обстреляли хутор на Сумщине: погибли двое мирных жителей
В ночь на 11 марта в результате обстрела россиянами жилых домов хутора Кердиловщина в Сумской области погибли двое мужчин
Об этом заявил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
"В ночь на 11 марта российские орки обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина, Маловорожбянского сельсовета", - написал он.
В результате обстрела погибли двое местных жителей: Василий Маслюк (прилет снаряда во двор) и Валерий Суханов (осколочное ранение).
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