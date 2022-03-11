Оккупанты обстреляли хутор на Сумщине: погибли двое мирных жителей

Об этом заявил глава ОВА Дмитрий Живицкий.



"В ночь на 11 марта российские орки обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина, Маловорожбянского сельсовета", - написал он.



В результате обстрела погибли двое местных жителей: Василий Маслюк (прилет снаряда во двор) и Валерий Суханов (осколочное ранение).

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