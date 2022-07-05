Оккупанты обстреляли Хмельнитчину

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", - отметил Александр Симчишин.

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