Оккупанты обстреляли Хмельнитчину
Глава Хмельницкой ОВА Александр Симчишин сообщил о прилетах российских ракет в Хмельницком районе
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", - отметил Александр Симчишин.
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