Оккупанты обстреляли Херсонщину: ранены двое мужчин
Российская оккупационная армия в пятницу, 28 июля, ударила по селу Новоберислав и поселку Казацкое Херсонской области, в результате чего ранения получили двое местных жителей
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что из-за удара российской армии по жилому дому в селе Новоберислав ранение получил 41-летний мужчина.
"По поселку Казацкое российская авиация нанесла три удара. Повреждены здания предприятия и по меньшей мере четыре жилых дома", - говорится в сообщении.
Ранение получил 57-летний мужчина, который на момент обстрела находился в одном из домов.
Оба мужчин госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
- 27 июля, российские террористы совершили 19 обстрелов Сумской области. В Юнаковской общине в результате обстрела ранен гражданский. Также произошло возгорание пшеничного поля и поврежден частный жилой дом.
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