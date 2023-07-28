Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что из-за удара российской армии по жилому дому в селе Новоберислав ранение получил 41-летний мужчина.

"По поселку Казацкое российская авиация нанесла три удара. Повреждены здания предприятия и по меньшей мере четыре жилых дома", - говорится в сообщении.

Ранение получил 57-летний мужчина, который на момент обстрела находился в одном из домов.

Оба мужчин госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.