Оккупанты обстреляли Херсонщину: пострадал один человек
Утром и ночью вторника, 3 октября, российские террористы нанесли удары по территории Херсонской области. В селе Змиевка Бериславского района есть раненый человек
Об этом сообщили в Херсонской ОВО.
Отмечается, что около 08:00 оккупанты попали в жилой дом в Змиевке. По предварительным данным, пострадал один человек. Информация уточняется.
Кроме того, ночью россияне били по населенному пункту Ингулец. Там зафиксировано три прилета артиллерии. Вражескими снарядами уничтожены административное здание и библиотека, повреждена церковь, почта и агропредприятие.
Российская армия также нанесла удар и по поселку гигантскому Херсонскому району. В результате попадания там произошел пожар вспомогательного сооружения на придомовой территории.
- Вчера враг обстрелял херсонское транспортное предприятие. В результате удара пострадали четыре человека. Под огонь попал автомобиль патрульной полиции - были ранены двое полицейских, которые эвакуировали гражданского мужчину с места обстрела. Впоследствии стало известно, что один из них скончался на операционном столе.
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