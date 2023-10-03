Оккупанты обстреляли Херсонщину: пострадал один человек

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

Отмечается, что около 08:00 оккупанты попали в жилой дом в Змиевке. По предварительным данным, пострадал один человек. Информация уточняется.

Кроме того, ночью россияне били по населенному пункту Ингулец. Там зафиксировано три прилета артиллерии. Вражескими снарядами уничтожены административное здание и библиотека, повреждена церковь, почта и агропредприятие.

Российская армия также нанесла удар и по поселку гигантскому Херсонскому району. В результате попадания там произошел пожар вспомогательного сооружения на придомовой территории.