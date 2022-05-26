Оккупанты обстреляли Херсонщину из "ураганов": повреждены дома, двое гражданских получили ранения
В Херсонской области 24 мая россияне обстреляли Кочубеевскую общину, ранили двух человек, повредили дома и хозяйственные сооружения
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в фейсбуке .
"По данным следствия, 24 мая 2022 года военнослужащие страны-агрессора в очередной раз произвели обстрел из реактивной системы "ураган" по территории Кочубеевской территориальной громады. В результате вражеского обстрела двое местных жителей села Заградовка получили телесные повреждения разной степени тяжести. Повреждены жилища" , – отметили в ведомстве.
Это напрямую угрожает жизни и здоровью мирных жителей, противоречит нормам международного гуманитарного права, запрещающим нападения на гражданское население и объекты.
Прокуратура проводит досудебное расследование преступления по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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