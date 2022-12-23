Оккупанты обстреляли Херсонщину 61 раз из артиллерии и минометов: один человек погиб, еще двое - пострадали
В сутки на территории Херсонской области зафиксировали 61 удар российских захватчиков с артиллерии и минометов. В результате погиб один человек, еще двое - ранены
Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .
22 декабря российские оккупанты 61 раз обстреляли Херсонщину.
"Мирные населенные пункты области захватчики атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - пишет глава области.
В частности, 30 раз рашисты били по жилым кварталам Херсона, также российские снаряды попали в учебные заведения, частные и многоквартирные дома.
В результате прошедших суток один мирный житель погиб и еще двое - получили ранения разной степени тяжести.
- В течение 21 декабря войска РФ совершили 60 обстрелов Херсонщины, под атакой оказался судостроительный завод и жилищный фонд.
- В Херсонской области полицейские обнаружили 7 застенков и 8 мест заключения, где в одном изоляторе держали более 300 человек.
- С момента деоккупации до 22 декабря следователи подтвердили гибель 332 мирных жителей Херсонской области.
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