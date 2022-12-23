Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .

22 декабря российские оккупанты 61 раз обстреляли Херсонщину.

"Мирные населенные пункты области захватчики атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - пишет глава области.

В частности, 30 раз рашисты били по жилым кварталам Херсона, также российские снаряды попали в учебные заведения, частные и многоквартирные дома.

В результате прошедших суток один мирный житель погиб и еще двое - получили ранения разной степени тяжести.

В течение 21 декабря войска РФ совершили 60 обстрелов Херсонщины, под атакой оказался судостроительный завод и жилищный фонд.

В Херсонской области полицейские обнаружили 7 застенков и 8 мест заключения, где в одном изоляторе держали более 300 человек.

С момента деоккупации до 22 декабря следователи подтвердили гибель 332 мирных жителей Херсонской области.

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