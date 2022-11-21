Оккупанты обстреляли Херсон: попали в квартиру, есть пострадавшие
Российские оккупанты попали в квартиру в недавно освобожденном Херсоне
Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Русские подлые террористы. Сбежали из Херсона и начали обстреливать мирных жителей. В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие", - написал он и отметил, что на месте работают спасатели и экстренные службы.
- Оккупанты днем 21 ноября обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть погибший.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
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