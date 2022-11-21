Оккупанты обстреляли Херсон: попали в квартиру, есть пострадавшие

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Русские подлые террористы. Сбежали из Херсона и начали обстреливать мирных жителей. В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие", - написал он и отметил, что на месте работают спасатели и экстренные службы.

Оккупанты днем 21 ноября обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть погибший.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb