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Оккупанты обстреляли Херсон: попали в квартиру, есть пострадавшие

21 ноября, 2022 понедельник
20:32
война с Россией

Российские оккупанты попали в квартиру в недавно освобожденном Херсоне

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Русские подлые террористы. Сбежали из Херсона и начали обстреливать мирных жителей. В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие", - написал он и отметил, что на месте работают спасатели и экстренные службы.

  • Оккупанты днем 21 ноября обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть погибший.
  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
  • ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

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