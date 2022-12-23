Оккупанты обстреляли Херсон фосфором, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщили на сайте "Центр нацсопротивления" .

Сообщается, что российские войска продолжают терроризировать Херсон после того, как его уволили ВСУ. Каждый день города обстреливают из реактивной и ствольной артиллерии.

"Сегодня же, 23 декабря, оккупанты нанесли удар по городу, применяя фосфорные боеприпасы. Применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны", - говорится в сообщении.

За сутки 23 декабря на территории Херсонской области был зафиксирован 61 удар российских захватчиков по артиллерии и минометам. В результате погиб один человек, еще двое - ранены.

23 декабря, утром, кафиры ударили по жилым домам и критической инфраструктуре Херсона: два человека погибли.

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