Оккупанты обстреляли Харьковщину: за сутки погибли два человека, ранены еще 15, в том числе ребенок
В Харьковской области 25-26 мая оккупанты обстреляли Харьков, Балаклею, Циркуны, Слатино и Золочевскую общину, убили 2 человека и ранили 15
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
"За минувшие сутки в Харькове зафиксирован обстрел в районе Пятихаток, пострадал 62-летний мужчина. Потерпела обстрелы Балаклея: 10 человек, среди которых 9-летний ребенок, ранены. Погибли 2 человека: мужчины 64 и 82 лет. Вывезти из Балаклеи в Харькову удалось только 9-летнюю девочку, она в стабильно тяжелом состоянии. Других пациентов госпитализировали в Купянскую ЦРБ", - отметил он.
Также россияне открыли огонь по Циркунам, в результате чего горели жилые дома и пострадал человек. Был ранен гражданский во время обстрела Чугуевского района. Утром 26 мая оккупанты били по Золочевской общине и Слатино Дергачевской общины и ранили двух гражданских.
"Наши Вооруженные Силы Украины ведут интенсивные бои с российскими оккупантами. Горячее всего на Изюмщине. Россияне пытаются там улучшить тактическое положение в районе города Изюм и восстановить наступление на Славянск. Защитники Украины удерживают занятые рубежи в направлении государственной границы со страной-агрессором и надают достойный отпор!" – подчеркнул Олег Синегубов.
- 25 мая сообщали, что в результате обстрела Балаклеи два человека погибли и еще семеро получили ранения, среди них девочка.
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