Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"За минувшие сутки в Харькове зафиксирован обстрел в районе Пятихаток, пострадал 62-летний мужчина. Потерпела обстрелы Балаклея: 10 человек, среди которых 9-летний ребенок, ранены. Погибли 2 человека: мужчины 64 и 82 лет. Вывезти из Балаклеи в Харькову удалось только 9-летнюю девочку, она в стабильно тяжелом состоянии. Других пациентов госпитализировали в Купянскую ЦРБ", - отметил он.

Также россияне открыли огонь по Циркунам, в результате чего горели жилые дома и пострадал человек. Был ранен гражданский во время обстрела Чугуевского района. Утром 26 мая оккупанты били по Золочевской общине и Слатино Дергачевской общины и ранили двух гражданских.

"Наши Вооруженные Силы Украины ведут интенсивные бои с российскими оккупантами. Горячее всего на Изюмщине. Россияне пытаются там улучшить тактическое положение в районе города Изюм и восстановить наступление на Славянск. Защитники Украины удерживают занятые рубежи в направлении государственной границы со страной-агрессором и надают достойный отпор!" – подчеркнул Олег Синегубов.