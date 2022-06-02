Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Минувшей ночью российские кафиры обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова. На Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла 1 женщина, 1 человек получил ранения. Еще 3 находившиеся в школе женщины спасены сотрудниками ГСЧС", - отметил он.

Еще два харьковчанина получили ранения в результате дневных обстрелов. В течение 1 июня россияне избивали по Циркунам и ранили человека. Также кафиры обстреляли Чугуев, Коробочкино и Клугинно-Башкировку, в результате чего четверо гражданских получили ранения.

"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском и Изюмском направлениях враг в основном сосредоточен на обороне и содержании оккупированных территорий. Все попытки атаковать со стороны россиян безуспешны. Наши военные продолжают наносить врагу потери", - отметил Олег Синегубов.

1 июня на Харьковщине украинские военные в нескольких местах вышли на границу с РФ .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb