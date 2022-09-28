Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, предварительный обстрел был осуществлен ракетами ЗРК С-300.

"В течение суток враг продолжал террор мирного населения Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов области. Больше всего страдают от обстрелов населенные пункты Купянского района", - говорится в сообщении.

По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранением госпитализированы 5 человек. В Богодуховском районе ранения получила 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.