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Главная война с Россией Оккупанты обстреляли Харьковщину в течение суток: пятеро раненых госпитализированы, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии

Оккупанты обстреляли Харьковщину в течение суток: пятеро раненых госпитализированы, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии

28 сентября, 2022 среда
10:24
война с Россией

Вчера, 27 сентября, около 21:00 враг обстрелял Холодногорский район Харькова, повреждены объекты инфраструктуры

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, предварительный обстрел был осуществлен ракетами ЗРК С-300.

"В течение суток враг продолжал террор мирного населения Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов области. Больше всего страдают от обстрелов населенные пункты Купянского района", - говорится в сообщении.

По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранением госпитализированы 5 человек. В Богодуховском районе ранения получила 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

  • За 25 сентября российские войска обстреливали 5 районов Харьковщины, были госпитализированы 6 человек, на одном из агропредприятий возник пожар.
Харьков
Харковщина
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