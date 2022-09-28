Оккупанты обстреляли Харьковщину в течение суток: пятеро раненых госпитализированы, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии
Вчера, 27 сентября, около 21:00 враг обстрелял Холодногорский район Харькова, повреждены объекты инфраструктуры
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, предварительный обстрел был осуществлен ракетами ЗРК С-300.
"В течение суток враг продолжал террор мирного населения Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов области. Больше всего страдают от обстрелов населенные пункты Купянского района", - говорится в сообщении.
По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранением госпитализированы 5 человек. В Богодуховском районе ранения получила 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.
- За 25 сентября российские войска обстреливали 5 районов Харьковщины, были госпитализированы 6 человек, на одном из агропредприятий возник пожар.
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