Оккупанты обстреляли Харьковщину: три человека погибли, еще пятеро получили ранения

Об этом сообщила Харьковская ОВА в телеграме.

"8 мая враг продолжил обстрелы населенных пунктов Харьковщины. В результате огневых ударов оккупантов по области ранены 5 человек, 3 погибли", - говорится в заявлении.

В Богодухове и Богодуховском районе три человека получили ранения и двое погибли. В Харьковском районе двое гражданских пострадали и один человек погиб.

7 мая оккупанты обстреляли Богодухов и Коробочкино на Харьковщине, в результате чего загорелись 4 грузовика, нежилое здание и повреждены 9 автомобилей предпринимателя