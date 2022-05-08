Оккупанты обстреляли Харьковщину: три человека погибли, еще пятеро получили ранения
В течение 8 мая россияне открыли огонь по Харьковскому и Богодуховскому районам Харьковщины, в результате чего трое гражданских погибли и пятеро получили ранения
Об этом сообщила Харьковская ОВА в телеграме.
"8 мая враг продолжил обстрелы населенных пунктов Харьковщины. В результате огневых ударов оккупантов по области ранены 5 человек, 3 погибли", - говорится в заявлении.
В Богодухове и Богодуховском районе три человека получили ранения и двое погибли. В Харьковском районе двое гражданских пострадали и один человек погиб.
- 7 мая оккупанты обстреляли Богодухов и Коробочкино на Харьковщине, в результате чего загорелись 4 грузовика, нежилое здание и повреждены 9 автомобилей предпринимателя
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