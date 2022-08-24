Оккупанты обстреляли Харьковщину, ранены мирные жители
В Малой Даниловке Харьковской области зафиксировали попадание российских снарядов в дома и инфраструктуру. Известно, что два мирных жителя получили ранения
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточняет, что двое мирных жителей получили ранения.
"К сожалению, 2 гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики", - говорится в сообщении.
Об этом информирует председатель Малоданиловского поселкового совета Александр Гололобов .
"Малая Даниловка обстреляна в разных местах. Есть пострадавшие среди жителей, которые находятся в своих дворах", - написал Гололобов.
Кроме того, повреждена поселковая инфраструктура и дома мирных жителей.
"Пытайтесь не оставлять дома, бьют кассетами. Соблюдайте правила комендантского часа", - добавил глава.
Также российские оккупанты обстреляли из артиллерии Дергачи, сообщает городской совет .
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