Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточняет, что двое мирных жителей получили ранения.

"К сожалению, 2 гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики", - говорится в сообщении.

Об этом информирует председатель Малоданиловского поселкового совета Александр Гололобов .

"Малая Даниловка обстреляна в разных местах. Есть пострадавшие среди жителей, которые находятся в своих дворах", - написал Гололобов.

Кроме того, повреждена поселковая инфраструктура и дома мирных жителей.

"Пытайтесь не оставлять дома, бьют кассетами. Соблюдайте правила комендантского часа", - добавил глава.

Также российские оккупанты обстреляли из артиллерии Дергачи, сообщает городской совет .

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