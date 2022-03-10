Оккупанты обстреляли Харьковщину: погибли 4 человека, один ребенок получил травмы

Об этом сообщила ГСЧС .



В 22:46 9 марта спасателям сообщили о пожаре и разрушениях в ТРЦ Nikolsky в центре Харькова. Огонь охватил площадь 100 кв. м. В 3:00 10 марта пожар был потушен. Жертв и пострадавших нет.



Также в ночь на 10 марта российские кафиры обстреляли село Слобожанское Балаклейской общины Изюмского района. Снаряд попал в жилой дом, в результате чего погибли двое взрослых и двое детей. Еще одна 5-летняя девочка травмировалась и была госпитализирована в Первомайскую больницу. Для поиска тел погибших 10 марта намечено привлечь ГСЧС.



Всего за сутки 9 марта спасатели совершили более 30 выездов для тушения пожаров, а также разборку завалов разрушенных зданий.

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