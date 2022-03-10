Оккупанты обстреляли Харьковщину: погибли 4 человека, один ребенок получил травмы
В Харькове и Харьковской области российские снаряды попали в ТРЦ и жилой дом, в результате чего погибли четыре человека, еще одну девочку госпитализировали
Об этом сообщила ГСЧС .
В 22:46 9 марта спасателям сообщили о пожаре и разрушениях в ТРЦ Nikolsky в центре Харькова. Огонь охватил площадь 100 кв. м. В 3:00 10 марта пожар был потушен. Жертв и пострадавших нет.
Также в ночь на 10 марта российские кафиры обстреляли село Слобожанское Балаклейской общины Изюмского района. Снаряд попал в жилой дом, в результате чего погибли двое взрослых и двое детей. Еще одна 5-летняя девочка травмировалась и была госпитализирована в Первомайскую больницу. Для поиска тел погибших 10 марта намечено привлечь ГСЧС.
Всего за сутки 9 марта спасатели совершили более 30 выездов для тушения пожаров, а также разборку завалов разрушенных зданий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.45
-
EUR
Покупка 32.28Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное