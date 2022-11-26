Оккупанты обстреляли Харьковщину: один человек пострадал
За сутки 25 ноября и сегодня утром российские захватчики обстреляли Харьковщину. Сообщается, что в Купянске один человек пострадал
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Сегодня около 10 утра враг из реактивных систем залпового огня обстрелял город Волчанск Чугуевского района", – пишет Синегубов.
Сообщается, что повреждены жилые дома, частные автомобили, складские помещения и магазины. Предварительно – никто не пострадал.
Кроме того, около пяти часов вечера 25 ноября рашисты выпустили несколько ракет С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений.
В целом за предыдущие сутки российские захватчики нанесли ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам Харьковской области.
"После полуночи в результате ударов по Купянску возникли пожары 6 гаражей. Пострадавших, к счастью, тоже нет", - добавил глава ОВА.
Уже утром армия РФ снова нанесла артударам по Купянску. Один человек пострадал.
За сутки пиротехники обезвредили 297 взрывоопасных предметов.
- В результате обстрела гражданской инфраструктуры деоккупированного Херсона 21 ноября погиб человек .
- В течение 22 ноября Силы обороны отбили атаки кафиров в 11 районах, россияне совершили 45 обстрелов с РСЗО и нанесли 5 ракетных ударов по Харьковщине и Донбасу.
- 23 ноября в Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО.
- В тот же день после очередного удара по объектам энергетики по всей Украине город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии . В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт.
- Вечером 25 ноября мы сообщали, что русская армия обстреляла Чугуевский район Харьковщины ракетами С-300.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное