Оккупанты обстреляли Харьковщину: один человек пострадал

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Сегодня около 10 утра враг из реактивных систем залпового огня обстрелял город Волчанск Чугуевского района", – пишет Синегубов.

Сообщается, что повреждены жилые дома, частные автомобили, складские помещения и магазины. Предварительно – никто не пострадал.

Кроме того, около пяти часов вечера 25 ноября рашисты выпустили несколько ракет С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений.

В целом за предыдущие сутки российские захватчики нанесли ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам Харьковской области.

"После полуночи в результате ударов по Купянску возникли пожары 6 гаражей. Пострадавших, к счастью, тоже нет", - добавил глава ОВА.

Уже утром армия РФ снова нанесла артударам по Купянску. Один человек пострадал.

За сутки пиротехники обезвредили 297 взрывоопасных предметов.

В результате обстрела гражданской инфраструктуры деоккупированного Херсона 21 ноября погиб человек .

В течение 22 ноября Силы обороны отбили атаки кафиров в 11 районах, россияне совершили 45 обстрелов с РСЗО и нанесли 5 ракетных ударов по Харьковщине и Донбасу.

23 ноября в Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО.

В тот же день после очередного удара по объектам энергетики по всей Украине город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии . В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт.

Вечером 25 ноября мы сообщали, что русская армия обстреляла Чугуевский район Харьковщины ракетами С-300.