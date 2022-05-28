Оккупанты обстреляли Харьковщину: один человек погиб, двое получили ранения
В Харьковской области 27 мая оккупанты убили женщину, ранили двух человек и повредили дома
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
"За минувшие сутки вражеским обстрелам со стороны оккупантов подвергся Киевский район города-героя Харьков. Ночью было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, возникли пожары в 2 домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет", - отметил он.
В течение 27 мая оккупанты обстреляли Харьковский район, ранили одного человека в Слатино, еще одного в Балаклее. Также в Слатино погибла 65-летняя женщина.
"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск. ВСУ крепко держат оборону и наносят урон врагу. На Харьковщине военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52", - отметил Олег Синегуб.
В Харькове и Харьковской области восстанавливают критическую инфраструктуру. В частности, разминируют и восстанавливают газопровод на Северной Салтовке в Харькове.
- 27 мая в районе Изюма Харьковской области ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
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