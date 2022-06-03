Оккупанты обстреляли Харьковщину: один человек погиб, 7 получили ранения
На Харьковщине 2 июня в результате российских обстрелов погиб человек, 7 получили ранения, были повреждены дома
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.
По его словам, на сотый день полномасштабной войны ВСУ освободили 23 населенных пункта области. Однако россияне продолжают обстреливать мирных жителей.
"Так, за последние сутки россияне снова обстреливали Харьков и область. В областном центре 2 человека получили ранения. Кроме того, враг бил по селам и городам Харьковского, Лозовского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковщины. В Чугуеве в результате обстрела 1 мирный житель погиб, 2 получили ранения", - отметил Олег Синегубов.
В Катериновке Лозовского района также ранены два человека, еще один - в Балаклейской громаде. В Циркунах обстрелы повредили частные дома, хозяйственные постройки, ангар с зерном, частные автомобили. В ночь на 3 июня россияне нанесли ракетный удар по Золочеву, повредив дома. Люди не пострадали.
"Несмотря на обстрелы, в области проводятся работы по восстановлению поврежденной критической инфраструктуры. Так, специалисты Харьковгоргаза восстановили газоснабжение для 8 тыс. жителей микрорайона "Солнечный" в Харькове. Также возобновляется газоснабжение в Золочеве, Дергачах и Ольховской громаде", - отметил председатель ОВА.
На Изюмском направлении оккупанты готовятся к очередной попытке наступления. Однако ВСУ держат позиции и наносят россиянам существенные потери.
- 2 июня в Харькове для 8 тыс. жителей микрорайона "Солнечный" возобновили газоснабжение, починив обстрелянные россиянами газопроводы
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