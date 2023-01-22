Оккупанты обстреляли Харьковщину: две женщины погибли, один мужчина получил ранение
22 января российская армия обстреляла Харьковщину, в результате чего погибли две женщины, один мужчина получил ранение, поврежден жилой дом, полностью разрушена хозяйственная постройка
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
Стало известно, что при процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 22 января около 14:30 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Петровка Золочевской ОТГ Богодуховского района. В результате обстрела поврежден жилой дом и полностью разрушена хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.
Также в результате этого обстрела погибла 66-летняя женщина, которая находилась в хозяйственном здании.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов у себя в telegram-канале сообщил, что сегодня, 22 января, в селе Петровка Золочевской общины в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина.
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"Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом. Кроме того, после 15:00 враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Козачок. Повреждены могилы", - говорится в сообщении.
Кроме этого, под обстрелами оккупантов был Вовчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения, госпитализирован в состоянии средней тяжести.
- 22 января Российская армия ударила ракетами С-300 по селам вблизи Запорожья , есть разрушенные дома.
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