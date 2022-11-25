Оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300
Около шести часов вечера 25 ноября российская армия обстреляла жилой район Харьковщины ракетами С-300
Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Российские оккупанты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району", - пишет Синегубов.
Предварительно сообщается, что никто не пострадал.
Глава области подчеркнул жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- В результате обстрела гражданской инфраструктуры деоккупированного Херсона 21 ноября погиб человек .
- В течение 22 ноября Силы обороны отбили атаки кафиров в 11 районах, россияне совершили 45 обстрелов с РСЗО и нанесли 5 ракетных ударов по Харьковщине и Донбасу.
- 23 ноября в Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО.
- В тот же день после очередного удара по объектам энергетики по всей Украине город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии . В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт.
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