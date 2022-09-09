Оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО: ранены 10 человек, трое из них - дети
9 сентября российские войска обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Известно лишь об обстрелах Шевченковского района Харькова. Предварительно поврежден детский сад. Также поднялся пожар на автозаправке. Информация о пострадавших уточняется.
По состоянию на 14.40 есть информация о попадании в частные дома, в некоторых из них - пожары. Также зафиксирован прилет в детский дом творчества, школу и спортивную инфраструктуру.
Горит детский сад в центральной части города.
В результате обстрела ранены десять человек. Трое из них – дети.
- В результате обстрелов Харькова в ночь на 9 сентября погибла женщина.
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