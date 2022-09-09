Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Известно лишь об обстрелах Шевченковского района Харькова. Предварительно поврежден детский сад. Также поднялся пожар на автозаправке. Информация о пострадавших уточняется.

По состоянию на 14.40 есть информация о попадании в частные дома, в некоторых из них - пожары. Также зафиксирован прилет в детский дом творчества, школу и спортивную инфраструктуру.

Горит детский сад в центральной части города.

В результате обстрела ранены десять человек. Трое из них – дети.

В результате обстрелов Харькова в ночь на 9 сентября погибла женщина.