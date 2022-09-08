Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население Харьковщины! В Харькове наносят удары с реактивных систем залпового огня, зафиксированы попадания в Салтовском районе. Под ударами оккупантов Чугуевщина, к сожалению, в результате последнего обстрела погибла женщина".

В вечернем обращении 8 сентября президент Зеленский сообщил , что с первого сентября освобождены более тысячи квадратных километров оккупированной территории Украины.

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