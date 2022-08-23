Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Обстрелы Харькова и Харьковщины продолжаются. Сегодня около 6 утра враг обстрелял Киевский район Харькова. Зафиксировано попадание в частный дом. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Кроме того, решисты примерно в то же время нанесли удар по с. Коробочкино Чугуевского района. Там произошел пожар. Данные о пострадавших уточняются.

22 августа около 21:30 оккупанты выпустили три ракеты по с. Старая Гнилица Чугуевского района. В результате повреждены теплицы, произошел пожар.

"Около 4:40 утра в Новобаварском районе произошел масштабный пожар в здании промышленного предприятия. Около 6:30 пожар локализован. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", – добавил Синегубов.

Также рашисты обстреливали Изюмский район. Там зафиксированы повреждения гражданского предприятия, пожары за пределами населенных пунктов – горели лесополосы и трава.

За прошедшие сутки ранения получили два мирных жителя. В Чугуевском районе ранена 71-летняя женщина, в Изюмском – 58-летний мужчина.

15 августа кафиры обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова из реактивных систем залпового огня "Град". Областная прокуратура сообщила о гибели 75-летней женщины в результате обстрела и ранения еще шести человек. Вечером 15 августа россияне обстреляли Харьков из артиллерии.

16 августа российские кафиры снова нанесли удары по Харькову.

Утром 17 августа рашисты из Белгорода выпустили в сторону Харькова не менее 5 ракет. Одна из них попала в Слободской район города. Вечером 17 августа захватчики ударили по жилому дому в Салтовском районе Харькова.

По состоянию на 17:28 четверга, 18 августа, число погибших в результате обстрелов Харьковавозросло до 17 человек, в том числе 13-летний подросток. 42 мирных жителя были ранены.

Утром 19 августа российские захватчики обстреляли три района Харькова, в результате чего погибла 52-летняя женщина.

19 августа в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате ракетных ударов.

Вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщила , что с оккупированной территории Харьковской области удалось эвакуировать 825 человек.

В ночь с 20 на 21 августа в Харькове прогремели взрывы.

С 19:00 23 августа до 07:00 25 августа в Харькове и Харьковской области продлится комендантский час.

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