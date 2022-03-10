Оккупанты обстреляли кассетными бомбами поселок Селекционный в Харьковской области: погибла пожилая женщина

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Еспресо.TV.



"10 марта 2022 года военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли авиаудар по поселку Селекционное, расположенному в Харьковском районе. В результате погибла 73-летняя женщина", - говорится в сообщении.



По предварительнім данным обстрел произошел кассетными бомбами.





Фото: Харьковская областная прокуратура

По факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством уже начато уголовное производство (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, Харькове и Харьковской области российские снаряды попали в ТРЦ и жилой дом, в результате чего погибли четыре человека, еще одну девочку госпитализировали.