Оккупанты обстреляли кассетными бомбами поселок Селекционный в Харьковской области: погибла пожилая женщина
В четверг, 10 марта, российские захватчики нанесли авиаудар по территории поселка Селекционное в Харьковском районе. В результате вражеских действий погибла 73-летняя женщина
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Еспресо.TV.
"10 марта 2022 года военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли авиаудар по поселку Селекционное, расположенному в Харьковском районе. В результате погибла 73-летняя женщина", - говорится в сообщении.
По предварительнім данным обстрел произошел кассетными бомбами.
Фото: Харьковская областная прокуратура
По факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством уже начато уголовное производство (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- Напомним, Харькове и Харьковской области российские снаряды попали в ТРЦ и жилой дом, в результате чего погибли четыре человека, еще одну девочку госпитализировали.
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