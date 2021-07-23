Оккупанты обстреляли из запрещенных минометов жилой сектор в Опытном: разрушено частное строение

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Огонь велся из временно оккупированного населенного пункта Веселое.



Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК установлены и задокументированы факты повреждения частной собственности, разрушение хозяйственного строения из-за обстрела.



"Применение минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими соглашениями, несет прямую угрозу жизни мирного населения и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.



Украинской стороной направлена нота в адрес Председателя СММ ОБСЕ по факту обстрела.

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