Оккупанты обстреляли из запрещенных минометов Первомайское, Луганское и Пески

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Возле Первомайского оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.



В направлении Луганского враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов.



Недалеко от Песков захватчики использовали минометы калибра 82 мм.



Потерь среди украинских военных в результате обстрелов со стороны российских наемников нет.



Как сообщают в штабе ООС, ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупанта прекратить обстрелы.

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