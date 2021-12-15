Оккупанты обстреляли из запрещенных минометов Первомайское, Луганское и Пески
По состоянию на 17:00 15 декабря российские наемники три раза нарушили "тишину" на Донбассе, два из которых - с применением запрещенного оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Первомайского оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Луганского враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от Песков захватчики использовали минометы калибра 82 мм.
Потерь среди украинских военных в результате обстрелов со стороны российских наемников нет.
Как сообщают в штабе ООС, ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупанта прекратить обстрелы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.03
Покупка 27.03Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.81
- Актуальное
- Важное