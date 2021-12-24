Оккупанты обстреляли из запрещенного оружия украинские позиции возле Новозвановки и Марьинки
С начала суток, по состоянию на 11:00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
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