Оккупанты обстреляли из запрещенного оружия позиции ООС вблизи Песчаного
По состоянию на 11:00 10 декабря российские наемники применили запрещенное вооружение в Луганской области, чем нарушили один раз "режим тишины"
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Вблизи населенного пункта Песчаное в Луганской области враг произвел обстрел позиций ВСУ из минометов калибра 82 мм.
Как сообщают в Минобороны, украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупанта прекратить обстрелы.
- Напомним, 9 декабря российские оккупанты 6 раз срывали "тишину" на Донбассе и ранили двух украинских военных.
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