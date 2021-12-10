Оккупанты обстреляли из запрещенного оружия позиции ООС вблизи Песчаного

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Вблизи населенного пункта Песчаное в Луганской области враг произвел обстрел позиций ВСУ из минометов калибра 82 мм.



Как сообщают в Минобороны, украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупанта прекратить обстрелы.

Напомним, 9 декабря российские оккупанты 6 раз срывали "тишину" на Донбассе и ранили двух украинских военных.

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