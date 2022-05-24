Оккупанты обстреляли из "ураганов" Зеленодольскую общину на Днепропетровщине

Об этом передает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в телеграммах.

"Беспокойную ночь сменило беспокойное утро. Враг обстрелял из "ураганов" Зеленодольскую общину. Попали по Великой Костромке", - написал он.

В деревне есть разрушения. Люди не пострадали.

Также русские войска стреляли по полям в Широковском обществе.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о 15 прилетах от "ураганов" россиян.

"Ночью много вражеских обстрелов по всей линии столкновения, в Криворожском районе обстрел села Б. Костромка из РСЗО "Ураган" - 15 "приходов", разрушены домовладения, жертв нет", - отметил он.

Также Резниченко рассказал, что есть информация по ночному "прилету".

"Орки "демилитаризировали" поле в Павлоградском районе", - отметил глава Днепропетровской ОГА.

Взрыв ракеты образовал воронку глубиной в 4 метра. Никто не пострадал.

22 мая российская ракета упала в Самару в Павлоградском районе Днепропетровской области.

23 мая на Днепропетровщине оккупанты обстреляли из "ураганов" Апостоловскую общину и попали между селами. Также Днепропетровщина потерпела ракетные удары россиян. Целями стали Павлоград и Синельниковский район.

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