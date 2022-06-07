Оккупанты обстреляли из "ураганов" Днепропетровщину, есть пострадавший
Войска РФ били из "ураганов" по Зеленодольской громаде. Ранен 46-летний мужчина
Об этом передают глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и председатель ДОР Николай Лукашук .
Криворожский район снова был под обстрелами. Ночью враг ударил из "ураганов" по Зеленодольской громаде.
В Великой Костромке повреждено несколько домовладений. Ранен 46-летний мужчина. Он находится в больнице.
По словам Лукашука, мужчина получил осколочное ранение ноги.
"В течение ночи повторных обстрелов Криворожского района не зафиксировано, во всех остальных сейчас спокойно. Сейчас ситуация на Днепропетровщине контролируемая. В каждом уголке области развевается сине-желтый флаг, и так будет всегда", - добавил он.
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