Оккупанты обстреляли из "урагана" город в Донецкой области, восемь раненых, - ОВА

Об этом сообщает глава ОВА Павел Кириленко.

"8 человек ранены — следствие утреннего удара по Горняку. Все раненые доставлены в больницу, объемы нанесенного ущерба устанавливаем. Это — очередная атака российской армии на мирное население. На этот раз враг применил РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.

11 декабря оккупанты обстреляли город г. Курахово Донецкой области из РСЗО "Ураган". Предварительно пострадавших нет.

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