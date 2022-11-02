Оккупанты обстреляли из РСЗО Никополь

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.

"Ночью и утром россияне снова терроризировали Никопольщину. Ударили из РСЗО по Никополю и Червоногригоровской громаде", - написал он.

По предварительным данным, местные жители не пострадали.

Резниченко добавляет , что за несколько часов воздушной тревоги защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили 6 ударных беспилотников "Шахед-136".

В других районах области ночь прошла спокойно.

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