Оккупанты обстреляли из РСЗО Никополь
Ночью и утром 2 ноября оккупанты обстреливали город Никополь и Червоногригоровскую громаду из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.
"Ночью и утром россияне снова терроризировали Никопольщину. Ударили из РСЗО по Никополю и Червоногригоровской громаде", - написал он.
По предварительным данным, местные жители не пострадали.
Резниченко добавляет , что за несколько часов воздушной тревоги защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили 6 ударных беспилотников "Шахед-136".
В других районах области ночь прошла спокойно.
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