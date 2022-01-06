Оккупанты обстреляли из пулеметов украинские позиции вблизи Луганского
С начала суток 6 января со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы.
В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
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