Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"Вчера, 10 октября, под вражеским огнем оказались Белопольская, Великописаревская, Краснопольская и Миропольская громады Сумщины, Новгород-Северская и Семеновская – Черниговщины", - говорится в сообщении.

Ночью рашисты из РФ минометами калибра 120 мм били территорию Миропольской громады.

После полудня российская ствольная артиллерия обстреляла Краснопольскую громаду. Тогда же из минометов и автоматических станковых гранатометов оккупанты стреляли по Великописаревской громаде. Зафиксировано 8 прилетов мин со стороны села Безымено и еще 3 выхода из АГС из района Сподарюшино, расположенных в РФ.

"Почти в то же время рашисты открыли огонь из ствольной артиллерии калибра 152 мм по Белопольской громаде. Повреждена многоэтажка, частные дома, школа-интернат и предприятие", - сообщают пограничники.

В результате один человек погиб, еще 4 ранены, находятся в больнице.

Трижды в сутки рашисты обстреливали минометами Семеновскую громаду. Огонь вели из районов населенных пунктов Любечане, Новый Ропск и Ломаковка, что в России. Всего зафиксировано четыре десятка взрывов.

"По приграничью Новгород-Северской громады вечером враг бил артиллерийскими снарядами со стороны российского села Ломаковка - 11 взрывов", - добавляют в ГПСУ.

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