English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты обстреляли из минометов приграничья Черниговщины

Оккупанты обстреляли из минометов приграничья Черниговщины

23 мая, 2022 понедельник
11:36
война с Россией

В ночь на 23 мая россияне со своей территории 9 раз обстреляли Черниговщину минометами

Об этом сообщило ОК "Север" в фейсбуке.

"Около 23:40-23:50 наблюдателями зафиксировано 6 "приходов" с территории Российской Федерации в направлении населенного пункта Гремяч. Обстрел велся, предварительно, из миномета 120-го калибра. Уже около полуночи зафиксировали еще 3 "прихода" с, вероятно, миномета калибра 120-мм в район населенного пункта Нововасиловка", - говорится в заявлении.

Среди украинских военных и техники потерь нет. Также не поступала информация о потерях гражданских или повреждении инфраструктуры.

  • В ночь на 23 мая кафиры обстреливали приграничья Сумщины с территории РФ и повредили дома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
россияне
обстрелы
Читайте также:
знищена техніка російськх окупантів
22 мая, 2022 воскресенье
Украинские артиллеристы показали, как прицельно уничтожили "пионом" российский топливозаправщик и несколько бронемашин
Матеуш Моравецький
22 мая, 2022 воскресенье
Норвегия должна делиться с Украиной своими 100 млрд евро в год, которые она зарабатывает благодаря развязанной Путиным войне, - Моравецкий
Владимир Арьев
22 мая, 2022 воскресенье
Кабмин скрывает заполненную анкету на вступление в ЕС. Обращаюсь к правоохранителям, - нардеп Арьев
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 33.54
    Покупка 33.54
    Продажа 35.41
  • EUR
    Покупка 35.01
    Продажа 37.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
23 мая
12:47
Офис генпрокурора
Передавал РФ данные об ВСУ, Нацгвардии и последствиях обстрелов: в Бахмуте разоблачили сообщника оккупантов
12:43
Эксклюзив
Заявлением по Тайваню Байден предупреждает не только Китай, но и Путина, - Огрызко
12:39
Эксклюзив
Россия использует белорусские аэродромы для нанесения ракетных ударов по Украине, - военный эксперт Згурец
12:39
Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих агрессию РФ
12:35
Денис Пушилин
Пушилин заявил о намерении устроить в "ДНР" "международный трибунал" над защитниками Азовстали
12:34
Буковинец наладил схему переправки мужчин призывного возраста за границу за 10 тыс. евро
12:21
На карнавале в Болгарии Путина показали в смирительной рубашке и с ядерными ракетами
12:05
США Китай
Китай отреагировал на слова Байдена о готовности применить военную силу на Тайване
11:59
Укрзализныця меняет расписание движения ряда пассажирских поездов
11:57
В Луганской области оккупанты повредили газопровод, Донетчина может остаться без газа, - Гайдай
11:19
Оккупанты обстреляли Николаевщину: 11 человек получили ранения
11:02
Газпром
Польша досрочно расторгла действовавшее с 1993 года соглашение на поставку газа из России
10:57
Ранили троих гражданских, повредили 20 домов и детсад: оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии и авиации
10:39
"На их руках тысячи убитых": мэрия Мариуполя назвала коллаборантов из ОПЗЖ, корректировавших обстрелы города
10:21
Байден заявил, что США применят военную силу в случае вторжения Китая в Тайвань
10:18
Оккупанты обстреляли Новояковловку на Запорожье: повреждены десятки домов и детсад
10:00
В Мариуполе РФ выдает кадры уничтожения своей армии за собственные "достижения"
09:54
США планируют отправить в Украину спецназовцев для охраны посольства в Киеве, - WSJ
09:46
В Киеве возобновили движение трамваев к Пуще-Водице и троллейбусам к Майдану Незалежности
09:40
В течение трех месяцев РФ, вероятно, понесла такие же потери, как и СССР в Афганистане за 9 лет, - британская разведка
09:29
Оккупанты всю ночь били ракетами и из артустановок обстреливали окрестности Сумщины с территории РФ, повреждены жилые дома
09:27
Эксклюзив
Луганщина – это форпост, сдерживающий нашествие российской армии, - Гайдай
09:11
Около 29,2 тыс. оккупантов, 1293 танка и 476 беспилотников: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
09:01
"Милан" после продолжительного перерыва вернул себе титул чемпиона Италии
08:50
Вторжение РФ в Украину: количество раненых детей выросло до 431
08:42
Ярмоленко сыграл последний матч с "Вест Хэм"
08:39
В акваторию Черного моря вошел российский фрегат "Адмирал Макаров"
08:31
Оккупанты дважды обстреляли Днепропетровщину из "ураганов"
08:25
Зинченко четвертый раз стал чемпионом Англии и не сдержал слез после награждения
08:19
В Луганской области оккупанты обстреляли более 70 домов в сутки: один человек погиб, еще один получил ранения
08:09
Мариуполю нужна новая волна эвакуации, угроза эпидемии превращается в реальность, - советник мэра
07:53
В Житомирской области сняли документальный фильм об оккупированных россиянами селах
07:33
Враг увеличил интенсивность применения авиации, пытается удержать рубежи в Харьковской области и готовится к обороне на Юге, - Генштаб ВСУ
07:28
Энтони Блинкен
Блинкен и глава МИД Франции обсудили поддержку Украины
07:00
Разговоры о "сохранении лица" и уступках для Путина - аморальны, - глава МИД Латвии
06:53
Обезьяна оспа добралась до Латинской Америки: пациент привез болезнь из Европы
06:25
Укрзализныця сообщила о дополнительном эвакуационном поезде из Донецкой области на 23 мая
06:17
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества требуют от РФ немедленно вывести войска из Украины
05:59
Ракетный удар по Малину в Житомирской области: погиб работник Укрзализныци, четверо человек пострадали
05:44
На фото украинская семья, прибывшая в аэропорт Торонто
Впервые в истории число беженцев в мире превысило 100 млн
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV