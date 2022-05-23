Об этом сообщило ОК "Север" в фейсбуке.

"Около 23:40-23:50 наблюдателями зафиксировано 6 "приходов" с территории Российской Федерации в направлении населенного пункта Гремяч. Обстрел велся, предварительно, из миномета 120-го калибра. Уже около полуночи зафиксировали еще 3 "прихода" с, вероятно, миномета калибра 120-мм в район населенного пункта Нововасиловка", - говорится в заявлении.

Среди украинских военных и техники потерь нет. Также не поступала информация о потерях гражданских или повреждении инфраструктуры.

В ночь на 23 мая кафиры обстреливали приграничья Сумщины с территории РФ и повредили дома.

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