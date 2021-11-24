Оккупанты обстреляли из минометов позиции пограничников вблизи контрольного пункта "Марьинка"
В среду, 24 ноября, после 9 часов утра оккупанты обстреляли позиции пограничников на блокпоста первого оборонного рубежа "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк – Курахово"
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
При обстреле кафиры применили минометы калибра 82 мм. Украинские военные зафиксировали попадание трех мин в места несения службы пограничных нарядов.
Личный состав пограничной службы не пострадал, кафиры повредили фортификационные сооружения.
- Напомним, 23 ноября российские войска в зоне проведения Операции объединенных сил четырежды нарушили режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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