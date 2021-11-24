Оккупанты обстреляли из минометов позиции пограничников вблизи контрольного пункта "Марьинка"

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.



При обстреле кафиры применили минометы калибра 82 мм. Украинские военные зафиксировали попадание трех мин в места несения службы пограничных нарядов.



Личный состав пограничной службы не пострадал, кафиры повредили фортификационные сооружения.

Напомним, 23 ноября российские войска в зоне проведения Операции объединенных сил четырежды нарушили режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.