Оккупанты обстреляли из минометов Авдеевку: повреждены жилые дома
Оккупационные войска 1 октября произвели обстрел из минометов в сторону жилых районов Авдеевки. Повреждены дома мирных жителей
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В очередной раз ВФ РФ провели преступный обстрел мирного населенного пункта вдоль линии разграничения. Систематические обстрелы с применением запрещенных видов вооружения со стороны ВФ РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Так, 1 октября 2021 года, со стороны позиций ВФ РФ, находящихся в районе Ясиноватой, был осуществлен обстрел населенного пункта Авдеевка с применением минометов калибра 120 мм.
Украинская сторона зафиксировала и задокументировала последствия обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки. В частности, повреждения получили частный жилой дом по улице Колосова и расположенные рядом с ним хозяйственные постройки.
Потерь среди гражданского населения нет.
Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, предоставив исчерпывающие доказательства преступлений.
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