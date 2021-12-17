Оккупанты обстреляли из гранатометов Травневое и Новотошковское
По состоянию на 17:00 17 декабря российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Оккупанты стреляли по украинским позициям в направлении Травневого из автоматических станковых гранатометов.
Возле Новотошковского русские наемники открыли огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Силы ВСУ открывали ответный огонь на вражеские обстрелы, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
- Напомним, 17 декабря украинская разведка сообщила, что оккупанты стягивают на Донбасс танки, минометы и артиллерийские установки и обустраивают новые огневые позиции.
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