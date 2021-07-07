Оккупанты обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции вблизи Песков

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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