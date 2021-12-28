Оккупанты обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции вблизи Катериновки
С начала суток 28 декабря российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил обстреляли украинские позиции и нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Российские оккупанты вели огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия вблизи Катериновки на Луганщине.
В ответ на вражеские обстрелы силы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
- Как сообщалось ранее, оккупационные власти Крыма заявили о передаче Керченского и Феодосийского портов в федеральную собственность РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 30.97
- Актуальное
- Важное