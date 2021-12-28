Оккупанты обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции вблизи Катериновки

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Российские оккупанты вели огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия вблизи Катериновки на Луганщине.



В ответ на вражеские обстрелы силы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Как сообщалось ранее, оккупационные власти Крыма заявили о передаче Керченского и Феодосийского портов в федеральную собственность РФ.