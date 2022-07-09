Оккупанты обстреляли из "Градов" жилые кварталы Кривого Рога, погибла женщина
Российские оккупанты 9 июля обстреляли из "Градов" жилые кварталы Кривого Рога, погибла женщина, еще два человека ранены
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в telegram .
"Враг не прекращает террора наших городов и сел. На утро российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Осознанно ударили из "Градов" по жилым кварталам. Этот коварный обстрел унес жизнь 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы. Повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина", - написал Резниченко.
- 6 июля российские захватчики обстреляли Криворожский район шесть раз в сутки.
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