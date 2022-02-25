Оккупанты обстреляли из "Градов" автобусы, ехавшие к Счастью эвакуировать людей, - Гайдай

Об этом он написал в фейсбуке .



"Автобусы, ехавшие в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские кафиры накрыли их "градами"", - сообщил Сергей Гайдай.



Он добавил, что информацию о пострадавших уточняют.

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