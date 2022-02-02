Оккупанты обстреляли из беспилотника Гнутово

Об этом сообщает штаб ООС .



Около 8:30 2 февраля оккупанты открыли огонь по контрольному пункту въезда-выезда "Гнутово", что в Донецкой области.



Обстрел гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, был произведен беспилотником.



В результате атаки БПЛА потерь среди личного состава ВСУ нет.



Один из военных от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.



"Такие преступные действия российских кафиров в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - подчеркнули в штабе ООС.

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