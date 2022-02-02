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Оккупанты обстреляли из беспилотника Гнутово

2 февраля, 2022 среда
11:39
война с Россией

Утром 2 февраля российские наемники обстреляли КПВВ "Гнутово" Донецкой области из беспилотника

Об этом сообщает штаб ООС .

Около 8:30 2 февраля оккупанты открыли огонь по контрольному пункту въезда-выезда "Гнутово", что в Донецкой области.

Обстрел гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, был произведен беспилотником.

В результате атаки БПЛА потерь среди личного состава ВСУ нет.

Один из военных от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.

"Такие преступные действия российских кафиров в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - подчеркнули в штабе ООС.

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