Оккупанты обстреляли из беспилотника Гнутово
Утром 2 февраля российские наемники обстреляли КПВВ "Гнутово" Донецкой области из беспилотника
Об этом сообщает штаб ООС .
Около 8:30 2 февраля оккупанты открыли огонь по контрольному пункту въезда-выезда "Гнутово", что в Донецкой области.
Обстрел гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, был произведен беспилотником.
В результате атаки БПЛА потерь среди личного состава ВСУ нет.
Один из военных от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.
"Такие преступные действия российских кафиров в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - подчеркнули в штабе ООС.
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