Оккупанты обстреляли из артиллерии железную дорогу в Донецкой области, движение поездов ограничено

Об этом сообщает пресс- служба Донецкой железной дороги.



"Несмотря на гарантии безопасности, которые были предоставлены представителями вооруженных формирований на линии проведения боевых действий, с неподконтрольной территории снова начались обстрелы украинских городов в Донецкой области. Около 8 часов утра, неподалеку от железнодорожной станции Скотувата, начался артобстрел", - говорится в заявлении.



На этом участке железные дороги производят ремонтно-восстановительные работы. Однако кафиры не соблюдают режим прекращения огня, поэтому работы прекратили. Работников перевели в хранилища, что помогло избежать жертв.



В связи с возможными новыми обстрелами Донецкая железная дорога временно ограничила движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольна.

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