Оккупанты обстреляли из артиллерии приграничье Черниговщины, предварительно - без жертв
Россияне обстреляли приграничное село Горск Черниговской области, предварительно пострадавших нет
Об этом сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Стало известно, что 8 июня около 13:00 российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Черниговщины.
Подразделениями ГПСУ зафиксировано 4 взрыва недалеко от Горска с территории российского села Новые Юрковичи. Предварительно обстрелы велись из артиллерии.
Сообщается, что среди личного состава и техники нет потерь.
Информация о разрушениях инфраструктуры уточняется.
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