Об этом сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Стало известно, что 8 июня около 13:00 российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Черниговщины.



Подразделениями ГПСУ зафиксировано 4 взрыва недалеко от Горска с территории российского села Новые Юрковичи. Предварительно обстрелы велись из артиллерии.



Сообщается, что среди личного состава и техники нет потерь.



Информация о разрушениях инфраструктуры уточняется.

В Сумской области россияне обстреляли приграничное село: разрушено помещение ГПСУ

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