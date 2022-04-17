Оккупанты обстреляли из артиллерии Кременную и ранили по меньшей мере одного человека, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"17 апреля утром российская армия ударила по Кременной артиллерии. Есть минимум один раненый", - отметил он.



Раненный был доставлен в больницу с телесными повреждениями средней тяжести. Ущерб в жилом фонде устанавливается.

Напомним, кафиры обстреляли многоэтажки в Северодонецке и уничтожили дом в Новодружеске.

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