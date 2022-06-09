Оккупанты обстреляли из артиллерии Бахмут, попали в машиностроительный завод
В результате обстрелов в Донецкой области произошло возгорание цеха завода "Вистек", пожар ликвидировали
Об этом сообщает МВД Украины.
Стало известно, что утром 9 июня российские оккупанты снова открыли огонь по Бахмуту. Обстрел велся из артиллерии.
Россияне попали в один из цехов ПАО "Машиностроительный завод "Вистек"".
Подразделения ГСЧС Донбасса ликвидировали возгорание разрушенных конструкций.
К тушению привлекли 7 человек личного состава.
- Напомним, утром 8 июня оккупанты обстреляли Бахмут, ударили по школе и админзданию, где находились люди
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.98
-
EUR
Покупка 35.99Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное