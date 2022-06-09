Об этом сообщает МВД Украины.

Стало известно, что утром 9 июня российские оккупанты снова открыли огонь по Бахмуту. Обстрел велся из артиллерии.



Россияне попали в один из цехов ПАО "Машиностроительный завод "Вистек"".



Подразделения ГСЧС Донбасса ликвидировали возгорание разрушенных конструкций.



К тушению привлекли 7 человек личного состава.

Напомним, утром 8 июня оккупанты обстреляли Бахмут, ударили по школе и админзданию, где находились люди

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