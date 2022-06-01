Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме.

"1 июня в органы полиции поступило несколько сообщений о последствиях обстрела домов мирного населения Пологовского района. Полицейские задокументировали около десяти разрушенных домов гуляйпильцев", - говорится в заявлении.

Во всех домах выбиты окна и двери, повреждены крыши, иссечены стены. У многих людей разрушены дворы и хозяйственные постройки на придомовой территории. Информация о травмированных от обстрела не поступала.

Полиция передала СБУ доказательства для открытия производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

19 мая корреспондент Эспрессо Артем Лагутенко рассказал, что оккупанты не покидают Гуляйполе на Запорожье, ведь для них это коридор в глубь страны.

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