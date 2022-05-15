Оккупанты обстреляли Гуляйполе на Запорожье: повреждены дома и гаражи
Россияне все сутки 14 мая обстреливали Гуляйполе на Запорожье, повредили дома, гаражи и придомовую территорию
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.
"В Гуляйполе в результате вооруженной атаки повреждены жилые дома местных жителей. Информации относительно пострадавших людей не поступало. Также вчера, 14 мая, в течение всех суток оккупанты продолжали обстреливать Гуляйполе и крушить гражданскую инфраструктуру", - отметили в администрации.
Правоохранители зафиксировали разрушения во многих домах. В результате обстрелов разрушены крыши, иссечены стены, выбиты окна. Некоторые помещения полностью уничтожены прямыми ракетными попаданиями. Повреждена придомовая территория и гаражи мирных жителей.
В СБУ передали материалы для открытия уголовного производства по поводу нарушения законов и обычаев войны.
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