Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.

"В Гуляйполе в результате вооруженной атаки повреждены жилые дома местных жителей. Информации относительно пострадавших людей не поступало. Также вчера, 14 мая, в течение всех суток оккупанты продолжали обстреливать Гуляйполе и крушить гражданскую инфраструктуру", - отметили в администрации.

Правоохранители зафиксировали разрушения во многих домах. В результате обстрелов разрушены крыши, иссечены стены, выбиты окна. Некоторые помещения полностью уничтожены прямыми ракетными попаданиями. Повреждена придомовая территория и гаражи мирных жителей.

В СБУ передали материалы для открытия уголовного производства по поводу нарушения законов и обычаев войны.

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