Оккупанты обстреляли громаду на Сумщине: повреждены дома, школа, линия электропередачи
17 августа после обеда рашисты обстреляли Сумскую область. Есть попадание в частные дома, гражданские объекты и линию электропередачи
Об этом информирует в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня после обеда россияне обстреляли деревню в Эсманской громаде. Огонь вели из ствольной артиллерии, 17 приходов. Били по мирным людям и гражданским объектам", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в домах частного сектора повреждены окна и заборы. В некоторых домах обломки снарядов пробили стены. Зафиксировали разрушение в помещениях школы и Дома культуры.
Кроме того, повреждена линия электропередач.
В настоящее время информацию о пострадавших уточняют.
- В понедельник, 15 августа, по состоянию на 21:30 российские кафиры 4 раза обстреляли Шалыгинскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую громады Сумской области.
- За день, 16 августа, российский агрессор обстрелял территории Хотинской, Белопольской, Николаевской (сельской), Шалыгинской и Краснопольской громад Сумщины.
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