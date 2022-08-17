Об этом информирует в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня после обеда россияне обстреляли деревню в Эсманской громаде. Огонь вели из ствольной артиллерии, 17 приходов. Били по мирным людям и гражданским объектам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в домах частного сектора повреждены окна и заборы. В некоторых домах обломки снарядов пробили стены. Зафиксировали разрушение в помещениях школы и Дома культуры.

Кроме того, повреждена линия электропередач.

В настоящее время информацию о пострадавших уточняют.

В понедельник, 15 августа, по состоянию на 21:30 российские кафиры 4 раза обстреляли Шалыгинскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую громады Сумской области.

За день, 16 августа, российский агрессор обстрелял территории Хотинской, Белопольской, Николаевской (сельской), Шалыгинской и Краснопольской громад Сумщины.

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