Оккупанты обстреляли Горское, а также жилые дома Новодружеска, перебит газопровод, - Гайдай
В ночь на 20 апреля россияне обстреляли Горское и Новодружеск, повредив по меньшей мере два дома и оставив город без газа. В трех жилых домах Лисичанска обнаружили и обезвредили неразорвавшиеся снаряды
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Пострадал городок, расположенный вплотную к Лисичанску, - Новодружеск. После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два в центральной части города, сколько еще повреждено обломками и взрывной волной - устанавливаем", - отметил он.
В городе перебит газопровод. Аварийная служба будет проверять, как быстро можно его отремонтировать. Также несколько раз за ночь россияне открыли огонь по Горскому.
"Вчера (19 апреля, - ред.) пиротехническими расчетами ГСЧС в Лисичанске проверено 10 домов, которые раньше оказывались под обстрелами. В семи из них остатков взрывоопасных предметов не найдено. Своевременно обнаружили неразорвавшиеся реактивные снаряды в трех домах. Теперь там безопасно, если можно так сказать", - добавил Сергей Гайдай.
По его словам, оккупанты наступают, чтобы продвинуться вглубь Попасной. После попыток штурма россиянами Рубежного и Северодонецка в больницу Новоайдара доставили около 130 российских военных.
"В течение суток на территории Луганской и Донецкой областей отбиты десять атак оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система. Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету", - заявил глава Луганской ОВА.
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