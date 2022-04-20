Оккупанты обстреляли Горское, а также жилые дома Новодружеска, перебит газопровод, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Пострадал городок, расположенный вплотную к Лисичанску, - Новодружеск. После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два в центральной части города, сколько еще повреждено обломками и взрывной волной - устанавливаем", - отметил он.



В городе перебит газопровод. Аварийная служба будет проверять, как быстро можно его отремонтировать. Также несколько раз за ночь россияне открыли огонь по Горскому.



"Вчера (19 апреля, - ред.) пиротехническими расчетами ГСЧС в Лисичанске проверено 10 домов, которые раньше оказывались под обстрелами. В семи из них остатков взрывоопасных предметов не найдено. Своевременно обнаружили неразорвавшиеся реактивные снаряды в трех домах. Теперь там безопасно, если можно так сказать", - добавил Сергей Гайдай.



По его словам, оккупанты наступают, чтобы продвинуться вглубь Попасной. После попыток штурма россиянами Рубежного и Северодонецка в больницу Новоайдара доставили около 130 российских военных.



"В течение суток на территории Луганской и Донецкой областей отбиты десять атак оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система. Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету", - заявил глава Луганской ОВА.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb